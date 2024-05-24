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ポケモンカード VSTAR ユニバース　1BOXシュリンク付き
商品番号 H64105873520
商品名

ポケモンカード VSTAR ユニバース　1BOXシュリンク付き
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,325 円
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商品詳細

ボックスパックシングル...ボックス・パック種類...ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードソード\u0026シールドハイクラスVSTARユニバース1BOXシュリンク付き発送は宅急便コンパクトにて発送します。箱潰れとか嫌な方は購入前に言って欲しいです。神経質な方は評価にて判断をお願いします。よろしくお願いします。
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