ポケモンカード VSTAR ユニバース　1BOXシュリンク付き

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商品詳細
ボックスパックシングル...ボックス・パック種類...ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードソード\u0026シールドハイクラスVSTARユニバース1BOXシュリンク付き発送は宅急便コンパクトにて発送します。箱潰れとか嫌な方は購入前に言って欲しいです。神経質な方は評価にて判断をお願いします。よろしくお願いします。
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