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ヒメヒナ　田中ヒメ　抱き枕カバー　新品未開封品
商品番号 Y69474390673
商品名

ヒメヒナ　田中ヒメ　抱き枕カバー　新品未開封品
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は新品未開封です。ビニール袋に入れ暗所で保管してありました。一度人の手に渡った物ですので神経質過ぎる方はご購入をお控えください。プロフィールを一読してご購入ください。#ヒメヒナ#HIMEHINA#鈴木ヒナ#vtuber#にじさんじ#ホロライブ
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