ヒメヒナ　田中ヒメ　抱き枕カバー　新品未開封品

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状態は新品未開封です。ビニール袋に入れ暗所で保管してありました。一度人の手に渡った物ですので神経質過ぎる方はご購入をお控えください。プロフィールを一読してご購入ください。#ヒメヒナ#HIMEHINA#鈴木ヒナ#vtuber#にじさんじ#ホロライブ