茶道具　平安巌造　夕顔絵茶碗　茶碗　抹茶

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。夕顔絵のお茶碗になります。
http://narcologia.ru/goods/freezer173498.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring20596.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome336043.html
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