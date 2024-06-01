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茶道具　平安巌造　夕顔絵茶碗　茶碗　抹茶
商品番号 I81274574401
商品名

茶道具　平安巌造　夕顔絵茶碗　茶碗　抹茶
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 9,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。夕顔絵のお茶碗になります。
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