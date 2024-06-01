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蝋型 鋳銅 文鎮 こおろぎ 雅博作 共箱入
商品番号 P53087816832
商品名

蝋型 鋳銅 文鎮 こおろぎ 雅博作 共箱入
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 12,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。お花の下にこおろぎが隠れています。サイズ3.5cm×19cm木箱、蝋型説明書付きです。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。
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