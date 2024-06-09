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WIREFRAME アイドルマスターシャイニーカラーズ 月岡恋鐘抱き枕カバー
商品番号 J32909729886
商品名

WIREFRAME アイドルマスターシャイニーカラーズ 月岡恋鐘抱き枕カバー
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WIREFRAME(憂姫はぐれ)アイドルマスターシャイニーカラーズ月岡恋鐘抱き枕カバーです。正規品になります。今回、整理の為に出品させていただきました。細かい傷などが気になる方はオススメしません。複数枚ご購入をいただける場合は値引きをさせていただきます。よろしくお願いします！
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