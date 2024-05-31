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伊万里鍋島 大川内焼　小笠原長春造　青磁皆具　美品　共箱　茶道具　送料込
商品番号 J67938283845
商品名

伊万里鍋島 大川内焼　小笠原長春造　青磁皆具　美品　共箱　茶道具　送料込
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 8,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具小笠原長春造の青磁皆具です。サイズ水指口径約11.2㎝高さ(蓋有時摘含)約16.6㎝胴径(最大)約14.7㎝建水直径約13.7㎝高さ約7.8㎝杓立高さ約17.8㎝蓋置直径約5㎝高さ約5.5㎝経年保存品ですがきれいです。ワレ、カケ等ありません。青磁がきれいな皆具です。「長春」と印があります。共箱付。(共箱には経年によるシミ等あります。ご理解下さい。）この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。
http://narcologia.ru/goods/procurement22833.html
http://narcologia.ru/goods/diamond564358.html
http://narcologia.ru/goods/enquire488389.html
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