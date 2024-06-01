掛軸　長崎　春庵　禅語　一行書　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 春庵 禅語 一行書肉筆（人が書いたもの）紙本【状態】骨董品 古い掛け軸です。経年の劣化があります。シワ オレ 等あります。表装した時に虫食いなどを修理した跡があります。【サイズ】たて１８８ｃｍ よこ４４ｃｍ211006 Ｍ Ｑ３７ 掛軸 春庵 禅語 一行書にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passivity147583.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful516551.html
http://narcologia.ru/goods/revamp165722.html
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山岡鉄舟 一行書｜古美術・掛け軸の販売・買取・鑑定-松本松栄堂
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