スノーハザード BOX シュリンク付き 未開封品

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ワンオーナー品です購入してからローダーに入れ、ずっと暗所にて保管しておりました。100パーセント再シュリンクではございません。サーチ等も一切行っておりません。コレクションしていましたがやむを得ずに出品致します絶対に再シュリンクではないので安心してご購入下さい他の出品している物も全て安全です！