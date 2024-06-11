DEAD STOCK‼️ハグストローム ギター／D2H

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Hagstrom・ABSOLUT VODKA】ハグストローム レアギター | fpfs.com.py

ご覧いただきありがとうございます。ジミヘンドリックス.エルビスプレスリー他有名なミュージシャンが愛用していたスウェーデン発祥のエレクトリックギターです。2000年に中国工場で再生産した物で(エレハモが代理店時)の20年以上、経過したモデルとなります。※希少なsilversparkleカラーモデルです。当時の定価は10万以上の商品で御座います。室内にて大切に保管して、おりました。試奏を5〜6回した程度なので本体はキレイだと思いますがボディーにスリキズ、パーツ類に細かいスリキズ.サビが見受けられます。フレットは古いですが新品のままなので減っておりません。❶ボディー裏のエンドピンから左側に細かなスリキズ、小さな打痕が御座います(画像10枚目)❷ピックアップ、ジャックプレートにはビニールシートが貼られた状態です。ブリッジと弦を引っ掛けるテールピース部(ピックアップ.フェイスに似たカバー)の色は燻んでおります(金属磨きでキレイになるかと思います)❸ブリッジコマのネジとエンドピンのネジ、コントロールパネルのネジも金属磨きでキレイになると思いますがサビが見受けられます。BODY／mahoganyNECK／mahogany22F(mediumjumboflet)FINGERBOARD／resinatorSCALELENGHT／24.75\"628mmPICKUP／hagstromoriginal58alnicoHMControl／1vol.1tone3selecttoggleSWBRIDE／longtraveltune–O–maticwithhagstromstoptailpeceandbrassstringblockmachinehead／hagstromdesign18:1※保証書、トラスロッドレンチ等は付属しておりません。※少しヨゴレは御座いますがオリジナルソフトケース(ハード系)を付属させて頂きます。申し訳、御座いませんが値引き商談は致しておりません。御理解の出来る方のみ御購入して下さい。どうぞ宜しく御願い致します。#ハグストローム#hagstrom＃レスポール