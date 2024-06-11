tc electronic PolyTune clip　クリップチューナー

TCELECTRONIC(ティーシーエレクトロニック)PolyTuneClipクリップチューナーチューナー界に革命をもたらしたといっても過言でないポリフォニック・チューナーPolyTuneのクリップ版です。PolyTuneClipはクリップ式チューナーならではの機能とデザインを備え、素早く高精度にチューニングを行えます。PolyTuneClipは、3つのチューニング・モードを搭載。目的や好みに合わせて、表示方式を変えられます。詳細はメーカーホームページ等を参照してください。※オマケで動作確認用の電池お付けします。 写真で液晶画面傷があるように見えますが、保護フィルム貼ったままですので、液晶には傷は無いと思われます。 購入から数年経過していますが、ほぼ使用していませんので、多少の使用感はありますが使用に問題ないと思われます。 説明書も付属しますので参考にして下さい。 中古品となりますので、細かいことが気になる方は購入をお控え下さい。 簡易包装で発送します。#ギター#ベース#チューナー#クリップチューナー#TC Electronic



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