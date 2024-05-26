値下げヤマハ YAMAHA エレキギター PACIFICA PAC311H

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2年程前に購入練習用に使っていたので外へ出した事がありません。擦り傷等はないと思います。フレットは8割以上は残ってるかと思います。しばらく使用していなかったのでフレットのくすみがあります。ネックのそりは無いと思うのですが、気になる方はメンテナンスに出して下さい。あくまでも中古という事で。バッグ・説明書・ピック・チューナー(電池ナシ)・Voxのシールドを一本お付けします。新品エリクサーコーティング弦に張り替えて発送させていただきます。2カ月はこれでいけるかと思います。弦も高いのでお得ですよ(新品1800円)＾＾ギターに関する細かい事が説明出来ないのであとは画像をみて判断して下さい。よろしくお願いします。主な仕様ボディ：アルダーネック：メイプルボディ/ネック構造：ボルトオン指板：ローズウッド指板アール：350Rフレット数：22ブリッジ：ハードテイル（ブロックサドル）ペグ：ニッケルスケール：648mmピックアップ：P-90（アルニコV）,ハムバッキング（アルニコV）コントロール：マスターボリューム、マスタートーン（＋コイルタップスイッチ）ピックアップスイッチ：3Pセレクタースイッチタイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···PACIFICA