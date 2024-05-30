- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- DTM/DAW
- >
- ZOOM UAC-2 ジャンク
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
UAC-2ZOOM本体のみとなります。こちらでお譲りして頂いたものの初期段階からin1の調子が悪くin2を使用しておりましたが、in2も調子が悪くなってしまったため、買い替えのために出品致します。何も触れていないのにGain値が最大の60になる(in1)・45前後を行き来します(in2)。いくら0にしてもすぐに同様の症状が起こります。通電・入力は可能です。しかし先述した通りGain値が勝手に変動してしまうためまともに入力出来ません。修理して使える方・部品取り等にお使い下さい。もし修理して使える方はお教え頂ければ金額変更せずUSB3.0のA-Bをお付け致します。(写真4枚目)梱包時に全体的に消毒させて頂きます。よろしくお願い致します。#ZOOM#UAC_2種類...オーディオインターフェイス
http://narcologia.ru/goods/procurement414633.html
http://narcologia.ru/goods/plaque251707.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation338321.html
ZOOM UAC-2 ジャンク - メルカリ
【ジャンク品】オーディオインターフェイス ZOOM UAC-2 | フリマアプリ ラクマ
【ジャンク品】オーディオインターフェイス ZOOM UAC-2
【ジャンク品】オーディオインターフェイス ZOOM UAC-2
【ジャンク品】オーディオインターフェイス ZOOM UAC-2
ジャンク】zoom UAC-2 オーディオインターフェース 日本未入荷 ...
ZOOM|オーディオインターフェイス|HARDOFFオフモール（オフモ ...
ZOOM UAC-2 オーディオインターフェース リニューアル zicosur.co
ZOOM|オーディオインターフェース|HARDOFFオフモール（オフモ ...
美品】ZOOM UAC-2 オーディオインターフェース 正規品 sandorobotics.com
ZOOM ズーム USBオーディオインターフェース 2イン/2アウト32bitフロート入力対応 2023年発売 UAC-232
2022春の新作 ZOOM USB3.0 UAC-2 オーディオインターフェイス DTM/DAW ...
オーディオインターフェース
http://narcologia.ru/goods/procurement414633.html
http://narcologia.ru/goods/plaque251707.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation338321.html
ZOOM UAC-2 ジャンク - メルカリ
【ジャンク品】オーディオインターフェイス ZOOM UAC-2 | フリマアプリ ラクマ
【ジャンク品】オーディオインターフェイス ZOOM UAC-2
【ジャンク品】オーディオインターフェイス ZOOM UAC-2
【ジャンク品】オーディオインターフェイス ZOOM UAC-2
ジャンク】zoom UAC-2 オーディオインターフェース 日本未入荷 ...
ZOOM|オーディオインターフェイス|HARDOFFオフモール（オフモ ...
ZOOM UAC-2 オーディオインターフェース リニューアル zicosur.co
ZOOM|オーディオインターフェース|HARDOFFオフモール（オフモ ...
美品】ZOOM UAC-2 オーディオインターフェース 正規品 sandorobotics.com
ZOOM ズーム USBオーディオインターフェース 2イン/2アウト32bitフロート入力対応 2023年発売 UAC-232
2022春の新作 ZOOM USB3.0 UAC-2 オーディオインターフェイス DTM/DAW ...
オーディオインターフェース