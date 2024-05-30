ZOOM UAC-2 ジャンク

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UAC-2ZOOM本体のみとなります。こちらでお譲りして頂いたものの初期段階からin1の調子が悪くin2を使用しておりましたが、in2も調子が悪くなってしまったため、買い替えのために出品致します。何も触れていないのにGain値が最大の60になる(in1)・45前後を行き来します(in2)。いくら0にしてもすぐに同様の症状が起こります。通電・入力は可能です。しかし先述した通りGain値が勝手に変動してしまうためまともに入力出来ません。修理して使える方・部品取り等にお使い下さい。もし修理して使える方はお教え頂ければ金額変更せずUSB3.0のA-Bをお付け致します。(写真4枚目)梱包時に全体的に消毒させて頂きます。よろしくお願い致します。#ZOOM#UAC_2種類...オーディオインターフェイス