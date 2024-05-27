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素焼　高取窯　十一代 高取静山 作　一行 賛　在銘　箱無　合箱。
商品番号 X80092444877
商品名

素焼　高取窯　十一代 高取静山 作　一行 賛　在銘　箱無　合箱。
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法：全体H約6.7cm×W約12.5cm×S約4.6cm。表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。返品は商品の受領確認後、24時間以内（休日を除く）にご返金手続きを完了させて頂きます。
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