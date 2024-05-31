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塗師 石昌斎　蒔絵師 勝月　蘭蒔絵　輪島塗屠蘇器　美品　共箱　送料込
商品番号 P32073104426
商品名

塗師 石昌斎　蒔絵師 勝月　蘭蒔絵　輪島塗屠蘇器　美品　共箱　送料込
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···重箱装飾···蒔絵カラー···ブラック装飾···蒔絵、螺鈿輪島塗の蘭蒔絵、七ツ組、屠蘇器揃いです。サイズ屠蘇器直径(注口含最大)約20㎝高さ(取手含最大)約19㎝重箱縦横約17.5㎝高さ(四段重時蓋含)約22.5㎝杯大　直径約12㎝　　高さ約4㎝中　直径約10.2㎝　　高さ約3.5㎝小　直径約8.5㎝　　高さ約3㎝杯台縦横約14.7㎝高さ約14㎝銘々皿縦約10.5㎝横約13.2㎝高さ約1.5㎝箸置横(最大)約6.7~5.1㎝高さ約1.5㎝台縦約36㎝横約51.5㎝高さ約12㎝経年保存品ですがきれいです。七ツ組で青貝が施された蘭の蒔絵が素晴らしい屠蘇器揃いです。お正月道具としてだけで無く重箱、銘々皿などはお正月後も使えると思います。共箱付。(共箱には経年保存によるシミ等あります。ご理解下さい。)(新品購入時金額80万円)この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring848296.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement374299.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome399743.html
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