常滑焼　陶板　レリーフ　壁掛　鶏　小西洋平作

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商品詳細
常滑焼 陶板 壁掛 美術品鶏 小西洋平作 サイズ(ご参考まで)全体:約30センチ×約30センチ陶板:タテ約24センチ×ヨコ約24.4センチ骨董や常滑焼が好きだった亡き祖父が収集した物の１つです。義母の依頼で少しずつ出品いたします。こちらは、「鶏」の陶板、レリーフの壁掛けです。立体的で今にも鶏が動き出しそうで、見事な作品です。応接間にほんの一時期だけ飾ってあったそうで、その後大事に保管されておりました。表側(作品側)はとても綺麗です。裏側には、たぶん最初から、作者略歴の紙の横に金色のような色がついています。裏側ですので問題ないと思いますが、気になる方はお控えください。裏側に作者の小西洋平氏の略歴が記載されています。(写真7、8枚目)数々の受賞歴があり、日本橋三越本店•新宿小田急、伊勢丹•銀座松坂屋などでも個展を開いたようです。詳細はお写真にてご確認ください。陶板美術品はこちら1点のみです。こちらお値段交渉も承ります。丁寧に梱包して発送させていただきます。#常滑焼#陶板#レリーフ#壁掛け#陶壁#美術品
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