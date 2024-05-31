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新品未開封 ポケットモンスターカードゲーム キャリングケース 初期 ポケモン
商品番号 N70901660685
商品名

新品未開封 ポケットモンスターカードゲーム キャリングケース 初期 ポケモン
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧ありがとうございます。1996年にメディアファクトリーから発売された最初期のキャリングケースです。商品は新品未開封品ですが、状態に神経質な方は購入をお控え下さい。必ずプロフィールのご確認をお願いいたします。ポケモンカードゲーム旧裏面
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