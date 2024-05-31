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PAISTE SOUND FORMULA HEAVY HI HAT ボトムのみ
商品番号 P89337171479
商品名

PAISTE SOUND FORMULA HEAVY HI HAT ボトムのみ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ハイハット　パイステサウンドフォーミュラのヘヴィハイハット(ヘビーハイハット)ボトムのみあまり見掛けない旧ロゴのモノです傷や汚れ等ありますが、歪みはありません。同時に出品している3000シリーズのハイハットと組み合わせて使っていました。この様に他のシリーズと組み合わせて使っても良いですし、小径クラッシュとして使っても面白そうです。購入手続き、コメント前にプロフィールご一読願います。
http://narcologia.ru/goods/protein56334.html
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