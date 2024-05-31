PAISTE SOUND FORMULA HEAVY HI HAT ボトムのみ

種類···ハイハット パイステサウンドフォーミュラのヘヴィハイハット(ヘビーハイハット)ボトムのみあまり見掛けない旧ロゴのモノです傷や汚れ等ありますが、歪みはありません。同時に出品している3000シリーズのハイハットと組み合わせて使っていました。この様に他のシリーズと組み合わせて使っても良いですし、小径クラッシュとして使っても面白そうです。購入手続き、コメント前にプロフィールご一読願います。



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