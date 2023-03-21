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ジャニーズwest 桐山照史　サインボール
商品番号 L86058257897
商品名

ジャニーズwest 桐山照史　サインボール
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラスチック製のボールです。以前こちらのサイトでお譲りして頂いたものになります。疑う方はご購入をお控え下さい。ゆうゆうメルカリ便にて発送致します。また発送の際は防水対策、プチプチに包んで梱包致します。返品の対応は受付しておりませんm(__)m大切にしてくださる方のみご購入よろしくお願いします。プロフィール確認お願いします！#わん♡の出品した商品
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