ジャニーズwest 桐山照史　サインボール

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商品詳細
プラスチック製のボールです。以前こちらのサイトでお譲りして頂いたものになります。疑う方はご購入をお控え下さい。ゆうゆうメルカリ便にて発送致します。また発送の際は防水対策、プチプチに包んで梱包致します。返品の対応は受付しておりませんm(__)m大切にしてくださる方のみご購入よろしくお願いします。プロフィール確認お願いします！#わん♡の出品した商品
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