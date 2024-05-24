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ポケモンカード VMAXクライマックス 未開封 8パック
商品番号 O13511733317
商品名

ポケモンカード VMAXクライマックス 未開封 8パック
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,607 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。VMAXクライマックス8パックです。ポケモンカードスタンドで購入したパックを集めたものになります。通常のboxとは封入率が異なります。サーチは行っておりませんので、サーチ跡などもございません。8p上記ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いいたします。ご希望であればレシートもお付けします。ポケカVクラアセロラの予感ユウリガラルの仲間たちboxシュリンク未開封ポケカナンジャモサワロリザードンガブリアスクレイバーストバイオレットバイオカードミライドンコライドンミモザsrsarur拡張パックスカバイスノクレboxシュリンク151ミュウリザードンピカチュウ御三家ブイズマスターボールチリパラソルおねえさんレイジングサーフミラー箱
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