浜田庄司門窯・作　渦巻文皿

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商品詳細
サイズ：直径19.3cm、高さ3.3cm戦前、浜田庄司が若手陶芸家の育成のために築いたという門窯で、自ら指導にあたって制作したと言われています。本品は戦後、日用品として庄司氏が作ったもので、氏亡き後に類似の品が弟子によって数多く作られましたが、比較するとその違いがわかります。40年ほど前に益子の陶芸物産センターで購入し、その後それなりに使用しましたので、口縁に小欠けがいくつかあり、全体に時代色が付いていますので、気になさる方は購入前によくご検討ください。※皿立て及び乾電池は撮影用のため付属しません。
http://narcologia.ru/goods/monophonic113612.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion653178.html
http://narcologia.ru/goods/reboot91136.html
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