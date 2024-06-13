FANTASTICS♡八木勇征♡ヤギッコリー、ゆせキーホルダー2点セット

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ヤギッコリーは一度ライブへ持っていきました。(ライブ中のみ使用)ゆせキーホルダー新品未使用です。(外袋はしわあり)バラ売りヤギッコリー16000ゆせキーホルダー5000即購入OKです。お値下げ不可です。人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBE