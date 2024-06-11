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荼枳尼天 ダキニ天 複製 13世紀 稲荷 夜叉 密教 印刷 掛軸 仏画 修験道
商品番号 Y65454177572
商品名

荼枳尼天 ダキニ天 複製 13世紀 稲荷 夜叉 密教 印刷 掛軸 仏画 修験道
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●寸法※素人採寸の為、多少の誤差が生じます。ご了承下さい。【総丈】縦：約141cm横：約58cm●状態本紙：工芸印刷表具：絹装
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