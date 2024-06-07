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- 東大寺公海 二行書 保存箱 MA838
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商品詳細
縦 約186.5ｃｍ横 約51.5ｃｍ保存箱有シミ・シワ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃掛軸＃軸＃東大寺公海＃二行書
http://narcologia.ru/goods/Taipei620471.html
http://narcologia.ru/goods/waveform618117.html
http://narcologia.ru/goods/competitive659181.html
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