ポケセン産 レイジングサーフ BOX 新品未開封 シュリンク付き

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商品詳細
種別···パック・ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットポケモンカードゲーム (ポケカ)スカーレット\u0026バイオレット 強化拡張パック「レイジングサーフ」【1BOX 30パック入】 【新品未開封】ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXシュリンク付き ポケモンセンター産です。ポケモンセンターオンラインで当選しました。ポケセン産となります。サーチなどはいっさいしておりません。中身を確認したいのであれば段ボールを開け写真を追加いたします★新品未開封 ★シュリンク付き すり替え防止のため返品不可
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