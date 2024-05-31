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ポケセン産 レイジングサーフ BOX 新品未開封 シュリンク付き
商品番号 F89090904660
商品名

ポケセン産 レイジングサーフ BOX 新品未開封 シュリンク付き
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットポケモンカードゲーム　(ポケカ)スカーレット\u0026バイオレット　強化拡張パック「レイジングサーフ」【1BOX　30パック入】　【新品未開封】ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXシュリンク付き　ポケモンセンター産です。ポケモンセンターオンラインで当選しました。ポケセン産となります。サーチなどはいっさいしておりません。中身を確認したいのであれば段ボールを開け写真を追加いたします★新品未開封　★シュリンク付き　すり替え防止のため返品不可
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