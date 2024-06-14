Among Us アモング・アス コレクティブ フィギュア 5種セット

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ご覧いただきありがとうございます。説明内容及びプロフ内容をご理解いただいていれば即購入可能です。画像及び説明文の転載については、一部であってもブロック・通報させていただきます。AmongUsアモング・アスコレクティブフィギュア5種セット箱サイズ約18×12×12作りが粗く塗りムラや初期傷があります。窓割れ品あり未開封ですが、パッケージの状態を気にされる方はご遠慮ください。画像は掲載しているものが全てです。商品に関する情報は記載・掲載している限りです。★このまま箱に詰めるのみの梱包となります。★メルカリ便予定★発送は翌日～最大4日後となります。★コンビニ・ATM支払いは即日お支払いいただける方のみご利用ください。★これらは不可となります→値下げ交渉／バラ売り／取り置き／第三者への発送★購入手続き以降（取引画面での）質問や要望には応じません。人狼ゲームアモングアスアマングアスCOLLECTIBLEFIGUREヴィレッジヴァンガードヴィレヴァングッズぬいぐるみ750