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- 當真あみ 直筆サイン入り2023年壁掛けカレンダー新品♪どうする家康出演16歳！
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商品詳細
沖縄出身の16歳。2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』（主演・松本潤）に亀姫役で出演が決定しました！2023年にブレイク必至！
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