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當真あみ　直筆サイン入り2023年壁掛けカレンダー新品♪どうする家康出演16歳！
商品番号 J24451035360
商品名

當真あみ　直筆サイン入り2023年壁掛けカレンダー新品♪どうする家康出演16歳！
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沖縄出身の16歳。2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』（主演・松本潤）に亀姫役で出演が決定しました！2023年にブレイク必至！
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