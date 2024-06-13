SEVENTEEN ピアス ロゴ

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商品詳細
SEVENTEEN8thAnniversarySVTEARRINGSSEVENTEENのピアスになります！未開封のため中の確認は出来ておりません、また素人保管のため気になる方は御遠慮ください.̫.)\"プチプチ二重➕防水の予定ですが、ご希望ありましたらコメントでお願い致します⸜❤︎⸝他商品とのまとめで多少ですがお値下げします⭕️SEVENTEENセブチピアス
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