SEVENTEEN ピアス ロゴ

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商品番号 D26315911327
商品名

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ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEEN8thAnniversarySVTEARRINGSSEVENTEENのピアスになります！未開封のため中の確認は出来ておりません、また素人保管のため気になる方は御遠慮ください.̫.)\"プチプチ二重➕防水の予定ですが、ご希望ありましたらコメントでお願い致します⸜❤︎⸝‍他商品とのまとめで多少ですがお値下げします⭕️SEVENTEENセブチピアス
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