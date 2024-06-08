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S.H.figuarts Venom　フィギュアーツ　ヴェノム
商品番号 O56961986044
商品名

S.H.figuarts Venom　フィギュアーツ　ヴェノム
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,151 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未開封】S.H.figuartsVenom　フィギュアーツ　ヴェノムです。即購入OKです。大変欲しくて購入しましたが、保管スペースの都合上出品します。変形を一往復後は、箱にしまっておりました。なお、タバコは吸わないです。ペットもいないです。追加の写真や、ご不明点はお気軽にお問い合わせください。（他のオークション等でも出品予定ですので、売れきれの際はご了承ください）宜しくお願い申し上げます。
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