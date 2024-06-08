S.H.figuarts Venom　フィギュアーツ　ヴェノム

【新品未開封】S.H.figuartsVenom フィギュアーツ ヴェノムです。即購入OKです。大変欲しくて購入しましたが、保管スペースの都合上出品します。変形を一往復後は、箱にしまっておりました。なお、タバコは吸わないです。ペットもいないです。追加の写真や、ご不明点はお気軽にお問い合わせください。（他のオークション等でも出品予定ですので、売れきれの際はご了承ください）宜しくお願い申し上げます。



SHフィギュアーツ ヴェノム: レット・ゼア・ビー・カーネイジ ヴェノム 約190mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア



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