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スポーツニッポン 王貞治 世界新記録756号 木製パネル
商品番号 J14152359385
商品名

スポーツニッポン 王貞治 世界新記録756号 木製パネル
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはスポーツニッポン王貞治世界新記録756号木製パネルです。状態は良好ですが経年による汚れ、傷みはあります。その点予めご了承ください。サイズ(約)縦:53cm横:42cm奥行き:2.4cm
http://narcologia.ru/goods/capitation424008.html
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