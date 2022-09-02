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- スポーツニッポン 王貞治 世界新記録756号 木製パネル
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商品詳細
こちらはスポーツニッポン王貞治世界新記録756号木製パネルです。状態は良好ですが経年による汚れ、傷みはあります。その点予めご了承ください。サイズ(約)縦:53cm横:42cm奥行き:2.4cm
http://narcologia.ru/goods/capitation424008.html
http://narcologia.ru/goods/reflector263864.html
http://narcologia.ru/goods/calling818650.html
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