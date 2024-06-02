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- 【2010年モデル】モンスターハンター フィギュア11体セット
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商品詳細
観覧いただきありがとうございます。2010年発売のモンハンフィギュアコレクション11体のまとめ売りです。PSPの2ndGやWiiの3(トライ)が出ていた頃の商品です。⭕️即購入OK！【状態】箱に保管していたため、未使用に近いです。洗浄、消毒済み。非喫煙者、ペットなしです。【梱包・配送】プチプチに包んでダンボール箱で発送予定です。一体ずつ袋に梱包し、丁寧に発送させていただきます。リオレウスクシャルダオラキリンラギアクルスディアブロスモノブロスイビルジョーウカムルバスガノトトスアグナコトルギギネブラ#モンハン#モンスターハンター
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