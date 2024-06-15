バンドーレン　マスターズ　B♭クラリネットマウスピース　CL6

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商品詳細
アクセサリー・パーツ...マウスピース種類...クラリネットマスターズ・マウスピースは独自のボアと、新設計のチェンバーを採用し、また外観も新しくなりました。 CL6は普段よりも堅めのリードが使用でき、フレキシブルな吹奏感で、音の芯とまろやかさのバランスがよくなりました。新品、未使用になります。長期間自宅に保管してましたので神経質な方はご遠慮ください。
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