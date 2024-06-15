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バンドーレン　マスターズ　B♭クラリネットマウスピース　CL6
商品番号 L65084926402
商品名

バンドーレン　マスターズ　B♭クラリネットマウスピース　CL6
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ...マウスピース種類...クラリネットマスターズ・マウスピースは独自のボアと、新設計のチェンバーを採用し、また外観も新しくなりました。　CL6は普段よりも堅めのリードが使用でき、フレキシブルな吹奏感で、音の芯とまろやかさのバランスがよくなりました。新品、未使用になります。長期間自宅に保管してましたので神経質な方はご遠慮ください。
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