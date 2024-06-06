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Schilke Most2 トランペットマウスピース
商品番号 D90724503009
商品名

Schilke Most2 トランペットマウスピース
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースマウスパイプに挿し込む箇所は細かな傷がありますが、演奏には問題ありません。大きな傷などはありません。新品では中々高いマウスピースなので是非少しでも安く買っていただければと思います。値段交渉可能です。
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