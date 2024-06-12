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- 版画 Brilliant bloom 1 額装あり 作家サイン 番号
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商品詳細
●画家名：吉村明子 ●作品名：Brilliantbloom1●絵のサイズ:W45×H31cm ●額装サイズ：W64×H50cm●版画の技法：シルクスクリーン ●サイン：作家直筆鉛筆サイン￥52,000-(税込価格)吉村明子さんがシルクスクリーンの版画で制作した花の絵「Brilliantbloom1」は、緑色の美しいグラデーションで描かれた花の絵です。「Brilliantbloom」とは、きらきらと輝くいっぱいの花ぐらいの意味です。吉村明子さんらしい、瑞々しく清涼感に溢れた花の絵のシルクスクリーンの版画です。お部屋のインテリアや、プレゼントなどに最適な花の絵だと思います。吉村明子さんがシルクスクリーンの版画で制作した花の絵「Brilliantbloom1」をぜひご自宅のインテリアやプレゼントの絵としてご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse491226.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful257151.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming506092.html
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