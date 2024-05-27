YAMAHA Pacifica PAC312 ストラトキャスター

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ワインバーストに黒のピックガード、ゴールドパーツが大人っぽいレアなパシフィカのストラトです。ピックアップ配列が実用的なS-S-Hで幅広い音作りが楽しめます。セレクター5段階、Volume,Toneスイッチ全てガリ音無く正常に作動します。写真でも分かるとおりネックのロゴは無く現状無地になっております。またトレモロアームはシルバーになりますが、付属します。ボディーには写真に写らない経年によるスクラッチ傷やくすみがあります。ピックガードにも光を当てると、沢山ピック傷があります。ただ目立つ大きな傷や凹み打痕などはありません。ゴールドパーツは錆も無く綺麗な状態です。ネックはサテン塗装で滑りが良く日本人に(女性にも)握りやすく弾きやすい細さです。弦はアーニーボールの新品に交換してます。弦高も低く調整しているのでとても弾きやすく、また音詰まりやビビりもありません。ボディー、ネックともオレンジオイルにて磨いてカラ拭きしてから発送します。またあくまで輸送用の保護の目的で黒のノーブランドの大きめのケースに入れてプチプチに巻いてダンボール箱に入れてお届けします。