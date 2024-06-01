【セル画】犬夜叉 日暮かごめ 撮影用原画 下書き付き 高橋留美子 アニメ

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ご覧頂きありがとうございます。^_^【セル画】犬夜叉日暮かごめ撮影用原画下書き付きの出品です。☆【セル画】犬夜叉日暮かごめ‼️☆希少な撮影用原画‼️☆送料無料‼️☆宅急便で安心安全配送‼️☆即購入OK‼️【作品詳細】作品名 【セル画】犬夜叉日暮かごめ技法 セル画撮影用(原画)下書き有り作品寸 縦約23.1cm横約26.6cm作品状態 良好(余白に多少の汚れ有り)【付属品】・本品・下書き(注)個人保管の古いお品です。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。ご購入後は防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。 何かご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。即購入も大歓迎です。^_^(注)現在、当方の高額商品ページを無断転載している詐欺サイトが多数存在しております。半額程度で出品されていますが、当然お品は当方が所有しておりますので本物が届く事は100%ありません。悪質な詐欺サイトですので何卒ご注意下さい。■違反行為■配送後、商品の差替返品などが発覚した場合は速かに通報し然るべき対応をさせて頂きます。 【セル画】犬夜叉日暮かごめ撮影用原画下書き付き高橋留美子 銅板画リトグラフ 版画絵画 シルクスクリーン 洋画 美術 芸術 アート 額装 らんま1/2うる星やつら アニメ少年サンデー