百夜ミカエラ グッズセット

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終わりのセラフ百夜ミカエラくんのグッズセットです。サンリオコラボアクスタ5点全て未開封推しですが、回収量を減らすため、出品させて頂きます。出品を迷っているため、値下げ不可です。✧全て未開封即購入可能⭕️アクスタ各2666円グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)