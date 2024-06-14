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VDA-1000MK2
商品番号 K52450458516
商品名

VDA-1000MK2
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VestaxVDA-1000MK2ベスタクスUSB入力付きで直接デジタル入力OK入力：RCA，XLR出力：スピコン最大出力：500Wx2/4Ωブリッジ出力：1000W/8Ω購入後殆ど使用せず押し入れに置いていましたので綺麗です。購入時からボリュームに少しガリが有ります。付属品：ACコード，取扱説明書，元箱#ベスタクス#VestaxVDA_1000MK2種類...パワーアンプ
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中古】ジャンク 中古 vestax vda-1000 mk2 パワーアンプの落札情報詳細 ...
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VDA-1000MK2 ー品販売 www.numedspas.com
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