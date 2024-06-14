VDA-1000MK2

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商品詳細
VestaxVDA-1000MK2ベスタクスUSB入力付きで直接デジタル入力OK入力：RCA，XLR出力：スピコン最大出力：500Wx2/4Ωブリッジ出力：1000W/8Ω購入後殆ど使用せず押し入れに置いていましたので綺麗です。購入時からボリュームに少しガリが有ります。付属品：ACコード，取扱説明書，元箱#ベスタクス#VestaxVDA_1000MK2種類...パワーアンプ
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