イ・ドンウク 九尾の狐伝説1938同じタイプの長傘 赤色

イ・ドンウク九尾の狐伝説1938同じタイプの長傘赤色レトロな刺繡のカスタム傘重さ：約700g材質：サテン生地かさの面+アルミ合金傘の骨★晴雨兼用、雨の日の使用後は水気を切って置きます。【ハンドル】持ちやすいラグジュアリーなブラックゴールドのハンドルが女性の手を美しく見せてくれます。【ハンドオープン】自働的に開くハンドオープンを採用しています。上品でシックな印象を与えます。#イ・ドンウク#九尾の狐伝説1938#長傘



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