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- 〚未開封〛バットマン・ビギンズ/ダークナイト アクションフィギュアセット
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商品詳細
この度は、ご覧下さり誠にありがとうございます。マテル製 バットマンフィギュアセットです・「ダークナイト」アクションケープバットマン・「バットマン・ビギンズ」ジップラインアタックバットマン※全て未開封※経年変化により、パッケージに汚れ・キズがございますご理解のある方のみ、ご検討下さいバットマンフィギュアダークナイトフィギュア種類...アクションフィギュア
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