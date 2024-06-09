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〚未開封〛バットマン・ビギンズ/ダークナイト アクションフィギュアセット
商品番号 F12796551093
商品名

〚未開封〛バットマン・ビギンズ/ダークナイト アクションフィギュアセット
ブランド名 マテル
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は、ご覧下さり誠にありがとうございます。マテル製　バットマンフィギュアセットです・「ダークナイト」アクションケープバットマン・「バットマン・ビギンズ」ジップラインアタックバットマン※全て未開封※経年変化により、パッケージに汚れ・キズがございますご理解のある方のみ、ご検討下さいバットマンフィギュアダークナイトフィギュア種類...アクションフィギュア
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