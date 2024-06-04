景徳鎮磁器の老貨手絵パステル百財の収蔵料理皿

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中国色絵粉彩人物図の四方瓶です。胴の二面に花図が細密に描かれています。底に「大清乾隆年製」の銘があります。サイズ 高さ約26.5cm 口径約9cm胴径約13cm古い物なので、色の縁が薄くなっている部分や、色移り、がありますが写真にてご確認ください。画像をご確認していただき、ご理解ご納得の上ご購入をよろしくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。