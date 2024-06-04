希少　旧型　希少色　グリーン　緑　ウルトラバリケンネル　特大　大型　　レア

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□即買いok！！□当方出品商品何点でも送料込み！！□ご不明点は購入前にコメントよりご連絡下さい。□コメント最中でも購入した方が優先となりますのでご了承下さい。●大きな品物になる為、北海道/離島の方は別途3800円御負担お願い致します。・沖縄は別途4500円となります。（上記地域の方はご購入前にコメント下さい）（九州、四国地方送料込みにてご対応可能）◾︎ウルトラバリケンネル USA海外モデル 日本未発売品◆目安サイズ・約57(幅)×81(奥行)×63(高さ)cm◆内寸：約41(幅)×65(奥行)×59(高さ)cm◆適応体重：〜約30Kg□出品物は画像掲載のお品で全てとなります。（取扱説明書/元箱/その他付属品/画像掲載外のお品は御座いません）□あくまで個人が使用した中古品です。・新品をお求めの方、神経質な方、未使用品をお求めの方のご購入はご遠慮致します。（生活、使用における生活傷、使用感は必ず御座います）・金属部の細かな錆、汚れ御座います。・キャリー特有の外観擦れ傷御座います。・異臭、悪臭、一切御座いません。・状態に関しましては個人差が御座います、掲載画像にてご確認/ご判断お願い致します。・ご使用にあたる不具合、破損、割れ、一切御座いません。●超特大 XLXXL大型 超大型 大型犬 防災 避難 震災 訓練 車載用 移動 ハウス ゲージ 車用 野外用 ガレージ 巨大 大きい ハード 固い 硬い キャンプ アウトドア お出掛け ピクニック ドッグクレート 100120Lサイズ XLサイズ