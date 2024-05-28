(お得‼️)ブラックニッカ4L 4本セット

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商品詳細
ご訪問いただきましてありがとうございます✨ブラックニッカ クリア４L4本セットです。【容量】4000ML【アルコール】37度【製造元】ニッカ「お酒は20歳から！」こちらの商品新品未使用ですが自宅保管していた物です。トラブル防止のため神経質な方のご購入はご遠慮願いますm(__)m発送は、段ボールに入れて発送致します。他、不明点、お値下げ交渉などございましたらお気軽にコメントください✨一本あたりの容量···2L〜総数···4本アルコール度数···～39%
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