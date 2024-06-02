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大きいサイズのバリケンです。中型犬におすすめです。2〜3回ほど使用して、洗浄消毒後に保管しておりました。機能面は問題は全くございませんがサビがございます。ネジ等は全て揃ってます。もう使用する事は無さそなので出品致します。画像をよくご確認の上、ご理解頂いた上でご購入よろしくお願いします。長さ 約72cm幅 約52cm高さ 約54cm重さ 約5kg程度5枚目の写真のように、分解しできる限りコンパクトにしてプチプチに包んだ上で発送を予定しております。ご不明点、交渉等ございましたら、ご質問下さいませ。用品の種類···ケージ・サークル用品の種類···キャリーバッグ・カート用品