ソルビダ チキン 1.8kg

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商品詳細
愛犬が食べていてストックしていましたが療法食に変更することになった為出品します。#SOLVIDAオーガニックチキン室内飼育成犬用ペットの種類···犬フードの種類···総合栄養食フードの特徴···ドライタイプ総重量···1.8g
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