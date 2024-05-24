プレミアムドッグフード うまか 1.5kg

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商品詳細
プレミアムドッグフードうまか1.5kg1袋まだストックがあるので食べてくださるわんちゃんにお譲りします^_^賞味期限2024.2.29九州産華味鶏を100%使用^_^！香りが良くてワンちゃんに大人気です♡
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