Sustainableオーガンシースルーブラウス　SNIDEL

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⭐︎Sustainableオーガンシースルーブラウス【商品紹介】「SNIDEL」定番のオーガンジーシースルーブラウスが今季も登場。前後どちらでも結べる大きなリボンと、Ａラインに広がるフレアシルエットで柔らかな印象に仕上げました。一際目を惹くボリュームスリーブは、内側にチュールを施すことで、シアー感と立体感のどちらも実現。パンツに合わせてアウトでも今年らしいハイウエストボトムにインしてもバランス良く決まり、幅広いコーディネートに活躍してくれます。【素材】表側:100%ポリエステル;裏側:100%ポリエステル商品番号:SWFB222010【サイズ】Freesize日本Freesize身幅48裄丈45.5着丈572回着用のみ美品です。カラー···MOC袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏