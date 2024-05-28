ジョンストンズ 大判ストール

5年ほど前にユナイテッドアローズにて購入100%正規品です別注と言われた気がしますが定かではありません。5〜6回使用しクリーニングに出して自宅保管子供が小さくストールを使う機会がないので大切にしてくださる方にお譲りしますサイズ 約184㎝×73㎝ フリンジ含まず素材···カシミヤ◆中古品にご理解いただける方にお願いします。完璧を求める方はお控えください。注意して検品しましたが、見落とし等ありましたらご容赦ください。梱包はリサイクル資材を利用し、できる限りコンパクトにします。発送方法を変更する場合もありますのでご了承おきください。



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