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[未使用]To b.by agnes b ドッキングワンピース サイズ40
商品番号 B45460987617
商品名

[未使用]To b.by agnes b ドッキングワンピース サイズ40
ブランド名 トゥービーバイアニエスベー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トゥービーバイアニエスベードッキングワンピース黒サイズ40未使用タグ付き定価16500円肩幅38センチ身幅42センチ着丈120センチ袖丈47センチ※平置き採寸です。誤差はご了承ください。☆以下サイトより☆トップス部分は着心地良いリブ素材、スカート部分にはポリエステル・コットンミックス生地を使用したドッキングワンピース。取り外し可能な細めのウエストリボンが付属します。ジャージー素材ですが、1枚でもきちんと感がでるので、お仕事着としても使える一着。袖丈...長袖カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋送料込み
http://narcologia.ru/goods/message429527.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial891716.html
http://narcologia.ru/goods/assessor369103.html
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