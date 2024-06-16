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NARACAMICIE ナラカミーチェ　ハート柄　ボウタイリボン　長袖ブラウス
商品番号 H73520139392
商品名

NARACAMICIE ナラカミーチェ　ハート柄　ボウタイリボン　長袖ブラウス
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは専用となっております。今年の夏に購入しました。夏物ですが長袖でベーシックな色合いなので秋も活躍できるブラウスです。ハート柄ですが甘くならずオフィス用としても着用できます。ボウタイは長く垂らしてもリボン結びもできる長さがあります。ボウタイにはワンポイントで黒無地の生地を使っているのもオシャレです。シフォンのような透け感はありませんがベースが白なのでインナーの色は少し透けます。2〜3箇所糸引きがあります。最後の画像をご確認ください。定価は2万後半でした。バスト　100㎝ウエスト　100㎝肩幅　38㎝着丈　62㎝⚠️素人が測っておりますので多少の誤差などご了承ください。気付いた傷は記載しておりますが見逃している傷もあるかと思います。中古品であることをご理解いただける方のご購入をお待ちしております。⚠️発送は場合によりらくらくメルカリ便にさせていただくことがございます。その際は発送前にお伝えしご了承いただくようにいたします。　#NARACAMICIE#ナラカミーチェテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト柄・デザイン···リボン/ボウタイ
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