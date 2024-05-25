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- ラルフローレン カシミア配合 フォーマルにも使えるブラウス
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますカシミア配合で独特の光沢とてろんとした質感が心地いいノースリーブブラウスです両脇腰あたりはシャーリングで伸縮性があります首後はスリット（14cm）があり包みボタン留フォーマルからカジュアルまで対応できると思います色はクリームと言うよりもパールホワイト身丈60cm
http://narcologia.ru/goods/perpetual869346.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney438249.html
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